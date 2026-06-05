Las autoridades podrían considerar que un embargo podría ser la medida a tomar y si se han cumplido todas las instancias necesarias, las jubilaciones del Seguro Social, por ejemplo, pueden estar sujetas a descuentos mensuales.

En esta noticia El Gobierno puede intervenir en los beneficios del Seguro Social para quienes se retrasaron en este trámite

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos informa a todos los beneficiarios del Seguro Social acerca de las repercusiones que podrían surgir en sus prestaciones debido a deudas tributarias pendientes, así como la importancia de responder a las facturas de aviso y comunicarse con el organismo para solucionar la situación.

En tales circunstancias, las autoridades podrían considerar que un embargo podría ser la medida a tomar y si se han cumplido todas las instancias necesarias, las jubilaciones del Seguro Social, por ejemplo, pueden estar sujetas a descuentos mensuales.

El Gobierno puede intervenir en los beneficios del Seguro Social para quienes se retrasaron en este trámite

Según lo indicado por la agencia recaudadora en una publicación oficial, es a través del Programa Federal de Gravamen de Pagos (FPLP) que el IRS tiene la capacidad de recaudar hasta un 15% de los beneficios mensuales sujetos al Titulo II del Seguro Social con el objetivo de saldar sus obligaciones morosas.

Previo a la implementación de esta medida, se envía una notificación denominada Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia. Al recibir dicha notificación, el contribuyente debe comunicarse de manera inmediata con la agencia a fin de establecer un acuerdo de pagos que permita ofrecer una solución alternativa a la deuda.

A partir de ese instante, el IRS establece un periodo de 30 días para que se realicen arreglos con la agencia; de lo contrario y si se determina que los beneficios a embargar serán esos, comenzarán a sustraerse hasta un 15% de los pagos mensuales del Seguro Social y la medida concluye únicamente cuando se alcance un nuevo acuerdo o se pague la totalidad de la deuda pendiente.

El Gobierno irá contra los beneficios del Seguro Social de quienes postergaron este trámite y hará recortes mensuales en su prestación

Razones por las que el IRS podría optar por implementar esta medida en lugar de mantener mensualmente los beneficios del Seguro Social. El Código de Impuestos Internos (IRC) dispone que esta medida debe ser levantada cuando: