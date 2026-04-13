Ahorrar dólares en efectivo es una práctica frecuentemente elegida por miles de personas alrededor del mundo, pero que debe ponerse en práctica con ciertas precauciones para evitar que el paso del tiempo deteriore los billetes. Factores como la humedad, las mascotas, los lugares en los que se los guarda y las superficies que puedan mancharlos deben considerarse antes de colocar allí los ejemplares de 100 -elegidos por los ahorristas- o cualquier otro billete que busque preservarse durante mucho tiempo. En ese marco, existe un truco casero para resguardar su bienestar que sólo requiere de un material clave y muy utilizando dentro del mundo de las soluciones caseras: el papel aluminio. Este material con propiedades aislantes es una alternativa económica y sencilla de poner en práctica para resguardar los dólares. Las recomendaciones de uso son La Oficina de Grabado e Impresión (BEP) de Estados Unidos tiene entre sus funciones el canje de dólares mutilados, categoría en la que se engloban todos los billetes con un nivel de deterioro tal que resultan inutilizables para cualquier operación. “Los billetes pueden mutilarse de muchas maneras. Las causas más comunes son incendios, agua, productos químicos y explosivos; daños por animales, insectos o roedores y petrificación o deterioro por enterramiento”, se explica. Para que las autoridades consideren aceptables los billetes y puedan reemplazarlos por otros de su mismo valor, es necesario que cumplan alguna de las siguientes condiciones Quienes quieran conocer cómo realizar la presentación paso a paso podrán hacerlo clicando aquí.