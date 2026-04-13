La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplir todos los interesados en reclamar los beneficios por jubilación de la agencia. Además de contar con la cantidad de créditos necesarios, se especifica que todos los solicitantes deben poder acreditar ante las autoridades que ya alcanzaron la edad mínima requisitoria, de lo contrario, no podrá comenzar a entregarse su prestación. De acuerdo con lo informado por las autoridades, es esencial que todos los solicitantes además de contar con los 40 créditos acumulados en su historial de trabajo -que se traducen a 10 años mínimos de haber laborado y pagado impuestos del Seguro Social- tengan al menos 62 años. Es importante considerar que la jubilación puede ser solicitada en cualquier momento desde los 62 años en adelante, aunque si se reclama antes de alcanzar la edad plena se deducirá aproximadamente un 0.5% por cada mes que se solicitó antes de tiempo Por el contrario, después de la edad plena, el beneficio aumentará de manera proporcional al tiempo que se aguardó para reclamar. “Si decides retrasar tus prestaciones hasta después de los 65 años, deberías solicitar los beneficios de Medicare dentro de los 3 meses siguientes a tu 65º cumpleaños. Si esperas más, tu seguro médico de Medicare (Parte B) y la cobertura de medicamentos con receta (Parte D) pueden costarte más dinero”, advierten las autoridades. Al momento de solicitar, todos los futuros beneficiarios deberán proporcionar Quienes deseen solicitar, podrán conocer todos los pasos del trámite clicando aquí.