La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó una modificación clave en el sistema de pagos que impacta directamente en jubilados, pensionados y beneficiarios en Estados Unidos. La medida forma parte de un cambio estructural en la forma en que se distribuyen los beneficios. Según lo informado por el organismo, el Gobierno avanza con la eliminación de los cheques en papel, lo que obliga a los beneficiarios a actualizar su método de cobro a través de la cuenta My Social Security para evitar interrupciones en los pagos. A partir del 30 de septiembre de 2025, los pagos de beneficios federales pasarán a emitirse de forma principalmente electrónica, dejando atrás el uso de cheques en papel en la mayoría de los casos. Esto implica que los beneficiarios deberán registrar o actualizar su método de cobro mediante su cuenta en línea My Social Security, optando por depósito directo o tarjeta de débito oficial. Quienes no completen este cambio a tiempo podrían sufrir demoras o interrupciones en sus pagos, ya que el sistema deja de procesar envíos en papel como opción estándar. Además, el organismo aclaró que ya no se ofrecen opciones temporales de pago con cheque para nuevos trámites, lo que refuerza el carácter obligatorio de la actualización digital. La medida forma parte de una modernización del sistema de pagos del Gobierno federal, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir fraudes en la entrega de beneficios. Entre los puntos más relevantes del cambio se destacan los siguientes: Desde la SSA explicaron que este cambio busca garantizar pagos más rápidos, seguros y eficientes, eliminando los riesgos asociados al envío de cheques físicos, como pérdidas o fraudes. De esta manera, el Gobierno consolida un esquema en el que la actualización de datos en My Social Security se vuelve obligatoria, ya que sin completar este paso los beneficiarios pueden ver interrumpido el cobro de sus jubilaciones y otros pagos mensuales.