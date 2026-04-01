El Gobierno de Estados Unidos confirmó un cambio que impactará sobre los billetes de dólar que circulan y que podría despertar interés entre coleccionistas, ahorristas y personas que manejan efectivo todos los días. La modificación no alterará el valor del dinero, pero sí incorporará una nueva marca oficial que permitirá distinguir futuras emisiones de papel moneda. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los próximos billetes de papel llevarán la firma de Donald Trump junto con la del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Será la primera vez en la historia que la firma de un presidente en ejercicio aparezca en la moneda de papel estadounidense. De acuerdo con la información de las autoridades federales, los futuros billetes tendrán una nueva firma impresa como rasgo distintivo. No se trata de una modificación en la denominación del dinero ni de una confirmación sobre un rediseño completo del billete, sino de una nueva identificación oficial que aparecerá en las próximas emisiones. Según el comunicado, este cambio será aplicado como parte de la conmemoración por el 250° aniversario de Estados Unidos, previsto para 2026. Por eso, la nueva emisión quedará asociada a esa etapa conmemorativa y a una marca visual diferente dentro del papel moneda. Para quienes quieran identificar uno de estos ejemplares cuando empiecen a circular, habrá algunos puntos básicos a revisar. El dato más importante es que la nueva marca será oficial, pero no reemplazará de inmediato a todos los dólares que hoy están en la calle. Por eso, la aparición de billetes con una firma distinta no significará por sí sola que un ejemplar sea falso, siempre que forme parte de emisiones autorizadas por el Gobierno estadounidense. Las personas que busquen tener uno de estos nuevos billetes deberán esperar a que las futuras emisiones entren efectivamente en circulación. El comunicado del Tesoro confirma el cambio de firma, pero no informa un mecanismo especial de reserva, venta directa o canje exclusivo para obtenerlos. Eso significa que, cuando comiencen a emitirse, estos billetes podrían aparecer de forma natural a través de bancos, cajeros, pagos en efectivo y operaciones comerciales habituales. Los billetes que hoy circulan y no cuentan con esta nueva firma no quedan anulados por el anuncio. La comunicación oficial habla de “futuros billetes de papel”, lo que indica que el cambio aplicará hacia adelante y no implica que el efectivo actual pierda validez por no tener esta nueva marca. Esto quiere decir que los dólares actualmente en circulación seguirán coexistiendo con los nuevos ejemplares cuando empiecen a emitirse. En otras palabras, durante un tiempo convivirán billetes con firmas anteriores y billetes con la nueva firma, algo habitual cuando el Gobierno introduce modificaciones en el papel moneda.