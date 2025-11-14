La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó recientemente cuál será el aumento que se aplicará sobre los pagos y beneficios en concepto de ajustes por costo de vida (COLA).

En ese sentido, quienes deseen recibir su aviso COLA digital, donde se especificará el monto exacto a cobrar con el incremento aplicado, y aún no dispongan de su cuenta en línea, tendrán que realizar el trámite de apertura para mediados de la semana que viene.

El trámite del Seguro Social que hay que hacer para la semana que viene

Los avisos COLA se envían online a principios de diciembre para la mayoría de los beneficiarios. En caso de aún no disponer de una cuenta de my Social Security, será necesario crearla antes del 19 de noviembre para poder recibirlo de esta manera. La gestión puede realizarse clicando aquí.

El incremento se aplicará a fines de diciembre para SSI y principios de enero para beneficiarios del Seguro Social. Imagen: archivo.

Quienes elijan recibir este aviso por correo no deberán realizar ninguna acción, aunque mediante esta vía podría demorar más en llegar que el documento en línea.

“Espere hasta enero antes de comunicarse con nosotros sobre su aviso enviado por correo", señalan las autoridades.

Aumento COLA: de cuánto será

El aumento será del 2.8% para todos los beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

“En promedio, los beneficios de jubilación aumentarán en aproximadamente USD 56 por mes a partir de enero”, afirman las autoridades.