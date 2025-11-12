La Administración del Seguro Social (SSA) establece un sistema muy estricto que todos los beneficiarios deben cumplir para mantener vigente su prestación. Quienes no cumplen con las normativas no recibirán más los depósitos y pueden tener problemas para reanudarlos.

A pesar del cierre del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades mantienen las funciones habituales del programa para asistir económicamente a todos los adheridos.

Fin del Seguro Social: suspenden los pagos de todos los beneficiarios que no cumplen estas normas

La Administración del Seguro Social (SSA) es la entidad que se encarga de gestionar los pagos de las jubilaciones y otras prestaciones. Todos los beneficiarios deben cumplir con la reglamentación establecida para dar de alta de la jubilación y seguir una serie de normas para mantener vigente sus pagos.

Las autoridades del programa exigen mantener actualizados los datos personales y el domicilio, principalmente quienes rentan apartamento, para evitar que ocurra una suspensión o cancelación imprevista de los cheques. Esto se debe a que el programa evalúa la vigencia de un beneficiario en base a la información que se encuentra en el sistema.

Si los datos que se encuentran en My Social Security no coinciden, puede interpretarse como fraude o como una baja al beneficio.

¿Cómo actualizar mis datos personales en My Social Security?

Inicia sesión en tu cuenta en www.ssa.gov/myaccount Entra en la sección My Profile (Mi perfil). Selecciona Update Contact Information (Actualizar información de contacto). Modifica los datos que necesites como dirección, teléfono o correo electrónico. Confirma los cambios y guarda la actualización. Si necesitas cambiar tu nombre legal, debes hacerlo. en persona en una oficina de la Administración del Seguro Social, presentando un documento oficial como acta de matrimonio o sentencia judicial.

¿Qué hacer si SSA suspende mis pagos por no haber actualizado información?

Si la Administración del Seguro Social (SSA) suspende tus pagos por no haber actualizado tu información, debes hacer lo siguiente: