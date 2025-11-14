Un descubrimiento arqueológico sigue captando la atención mundial por su magnitud y su conservación excepcional. Se trata de una de las tumbas más prestigiosas en la arqueología. Está ubicada en el Valle de los Reyes de Egipto y contiene más de 110 kilos de oro.

Aunque fue descubierta hace más de un siglo, permanece bajo custodia del Estado egipcio y su valor económico actual se estima en cerca de 90 millones de dólares. Sin embargo, los especialistas coinciden en que su verdadero peso trasciende lo monetario y reside en su valor histórico y cultural.

Sin precedentes: desenterraron una tumba de más de 110 kilos de oro y valuada en millones de dólares

La tumba de Tutankamón fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en una zona ya explorada del Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Contra todas las expectativas, la cámara funeraria del antiguo faraón permanecía sellada desde el año 1323 a. C., conservando un tesoro que incluía más de 5 000 objetos.

Entre las piezas más emblemáticas se destacan el sarcófago de oro macizo, la famosa máscara funeraria de 11 kilos del mismo metal y un conjunto de joyas, amuletos, cofres, tronos y carros que revelan el nivel de sofisticación alcanzado por la civilización egipcia.

¿Por qué este descubrimiento es importante para la ciencia?

Se estima que solo el oro de las piezas supera los 110 kilos, un volumen extraordinario incluso para los estándares del Antiguo Egipto. Calculado al valor actual del metal, ese monto ronda los 90 millones de dólares, aunque los especialistas subrayan que su valor histórico eclipsa cualquier cifra económica.

El descubrimiento de la tumba de Tutankamón tuvo mucha importancia en la arqueología.

Las leyes de patrimonio del país, reforzadas después del descubrimiento, establecen que ninguna de estas piezas puede salir legalmente de Egipto, lo que hace de este tesoro un símbolo nacional protegido.

El hallazgo de la tumba de Tutankamón no solo reveló uno de los mayores tesoros del mundo antiguo, sino que también permitió comprender mejor la vida, el arte y las creencias de una de las civilizaciones más influyentes de la historia.