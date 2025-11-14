Un reembolso confirmado volvió a captar la atención en Estados Unidos y podría otorgar miles de dólares a quienes completen un reclamo antes del plazo límite . La medida involucra a una popular compañía telefónica y genera interés porque el proceso ya tiene fecha definida y forma parte de un acuerdo multimillonario.

El beneficio, que llegará en 2026, surge de un fondo judicial cercano a los U$S 177 millones. Aunque los detalles varían según cada caso, algunos clientes podrían recibir hasta U$S 7.500 si cumplen ciertos criterios y presentan toda la documentación requerida.

¿Quiénes pueden recibir hasta u$s 7.500 del reembolso confirmado de AT&T?

El pago proviene de un acuerdo federal que abarca a dos grupos de clientes afectados por incidentes de seguridad en 2024 . Algunas personas podrían estar en ambos grupos y sumar montos alcanzando hasta u$s 7.500.

“AT&T 1 Settlement Class”

Corresponde al incidente anunciado en marzo de 2024 . Incluye filtración de nombres, direcciones, teléfonos, correos, fechas de nacimiento, passcodes, datos de facturación y números de Seguro Social.

Pérdidas documentadas: hasta u$s 5.000 con comprobantes posteriores a 2019.

Tier 1: pago equivalente a cinco veces el Tier 2 si se filtró el SSN.

Tier 2: monto proporcional para quienes tuvieron filtración de datos sin SSN.

“AT&T 2 Settlement Class”

Relacionada al incidente de julio de 2024 . Se filtraron números telefónicos, registros de llamadas y, en algunos casos, datos de ubicación.

Pérdidas documentadas: hasta u$s 2.500 desde el 14 de abril de 2024.

Tier 1: monto proporcional del fondo restante.

Cómo confirmar la elegibilidad

La validación se realiza en el sitio oficial del acuerdo. Si una persona aparece en ambas clases, debe presentar dos reclamos separados con documentación independiente.

Algunas personas podrían estar en ambos grupos y sumar montos alcanzando hasta u$s 7.500. Foto: Archivo.

¿Cómo y cuándo presentar el reclamo del reembolso de AT&T?

El reclamo puede presentarse online o por correo, siempre dentro del plazo fijado. Cada clase requiere su propio formulario y documentación.

Fecha límite:

Jueves 18 de diciembre, con envío online o matasellos de esa fecha.

Requisitos principales:

Formularios separados si se pertenece a ambas clases.

Documentos únicos para cada incidente si se reclaman pérdidas.

Datos verificables que coincidan con los registros de AT&T.

Cuándo llegarán los pagos

Los fondos se liberarán después de la aprobación final del juez federal.