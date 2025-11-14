Tiembla Estados Unidos: este es el ejército más poderoso de la región latinoamericana y que amenaza a las grandes potencias.

El Gobierno de los Estados Unidos envió sus tropas a las bases de un país latinoamericano con el fin de reforzar a su ejército. La “Operación Tridente” finalizará en el día de mañana y forma parte de las políticas presidenciales de Trump para seguir imponiendo autoridad en la región.

Durante los últimos meses, las autoridades federales pusieron en marcha diferentes misiones militares. Asimismo, continúan invirtiendo en armamento y artillería.

Operación Tridente: ¿Estados Unidos se prepara para la Tercera Guerra Mundial?

La Operación Tridente es un entrenamiento militar conjunto que se realizará en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Comenzó el 20 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 15 de noviembre. Durante ese período, tropas argentinas y estadounidenses llevarán a cabo ejercicios en espacios terrestres y marítimos destinados a instrucción militar.

El objetivo es mejorar las capacidades operativas del país mediante el intercambio con fuerzas altamente entrenadas. Participarán unidades especializadas de ambos países, incluidos comandos anfibios, buzos tácticos, patrulleros oceánicos y helicópteros.

Estados Unidos envió sus tropas a Argentina para llevar a cabo la "Operación Tridente". Fuente: Archivo.

La administración de Milei afirma que la actividad permitirá estandarizar procedimientos, reforzar alianzas y facilitar la integración en futuras misiones multinacionales. También destaca que la ausencia de Argentina en este tipo de ejercicios perjudicaría el adiestramiento naval y limitaría la participación del país en operaciones regionales.

Por qué este movimiento beneficia a Estados Unidos en su disputa con China

La llegada de tropas estadounidenses a bases argentinas se interpreta como parte de la estrategia de Washington para ampliar su alcance militar en la región y limitar el avance de China en áreas estratégicas. La ubicación de Ushuaia, cercana a rutas marítimas clave y puerta de entrada a la Antártida, convierte a esta zona en un punto de enorme interés geopolítico.

Para Estados Unidos, participar en operaciones navales en el sur del continente representa una oportunidad para afianzar presencia en un sector donde China viene desarrollando acuerdos económicos, científicos y logísticos. La colaboración militar con Argentina podría ofrecerle una plataforma adicional en un momento de competencia global creciente.

En este contexto, la Operación Tridente no solo se presenta como un intercambio técnico, sino como una pieza más dentro de la disputa entre las dos potencias.