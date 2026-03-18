Millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían recibir dinero del IRS tras una decisión judicial que habilita la devolución de reembolsos retenidos hace más de 5 años. El fallo determinó que durante la pandemia no debieron aplicarse multas ni intereses por pagos tardíos, lo que abre la puerta a reclamos masivos. La medida se basa en la interpretación ampliada de una norma fiscal que obliga a extender plazos durante desastres federales, como ocurrió con el COVID-19. Aunque el IRS podría apelar, ya existe una ventana concreta para solicitar estos reembolsos antes de que expire el plazo legal. Podrían acceder a estos reembolsos retenidos quienes hayan presentado declaraciones entre 2019 y 2022 y hayan sido penalizados por demoras durante el período comprendido entre enero de 2020 y julio de 2023. La Justicia sostuvo que esos cargos podrían haber sido indebidos. En concreto, los beneficiarios incluyen: El origen del problema está en la aplicación de sanciones durante la pandemia, cuando el país se encontraba bajo una declaración federal de desastre. Según los tribunales, el organismo no habría respetado completamente la extensión obligatoria de plazos prevista por la ley. Dos fallos clave reforzaron esta interpretación y abrieron la puerta a devoluciones masivas, al considerar que muchas penalidades cobradas en ese período podrían ser inválidas y, por lo tanto, reembolsables. Para iniciar el proceso, los contribuyentes deben revisar sus registros fiscales y confirmar si fueron alcanzados por multas o intereses durante ese período. Esta verificación es clave para determinar si corresponde iniciar un reclamo. Existe una fecha límite estricta para no perder el derecho a reclamar estos reembolsos retenidos hace más de 5 años. El plazo responde a las reglas generales de prescripción aplicables a devoluciones de impuestos. Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 10 de julio de 2026 para presentar su solicitud. Incluso si el caso continúa en disputa judicial, iniciar el trámite antes de esa fecha permite conservar el derecho a cobrar el dinero en el futuro.