En la apertura de mercados de este martes, 5 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,719.78 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 1.76%. En la última semana, el peso colombiano subió 2,36%, pero en el último año cayó 6,65%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual de depreciación. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 10.99%, es menor que la volatilidad anual de 13.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso colombiano se presenta en una tendencia positiva, siendo el dato de 1 igual a 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del peso ha mostrado un ligero aumento, fortaleciendo su posición frente a otras monedas. Por otro lado, la tendencia de los días anteriores ha permitido que el Peso colombiano gane confianza, al ubicarse en un ciclo ascendente que podría seguir beneficiando a los comerciantes y exportadores. Este comportamiento sugiere una recuperación en la economía local, aunque es importante monitorear la estabilidad futura de la moneda. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente para todos sus clientes y quienes no hagan este trámite antes de que termine mayo podrían perder su tarjeta