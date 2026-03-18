En medio de la temporada de presentación de impuestos 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene publicada en su sitio web oficial la lista de sanciones que pueden aplicarse cuando estadounidenses y extranjeros tributantes no presentan su declaración de forma adecuada. Entre ellas se encuentra la relacionada con la reclamación errónea de un crédito o reembolso por un monto excesivo que no pueda ser justificado de manera razonable. Cuando esta penalización se aplica, la agencia tributaria notifica hogar por hogar a todos los contribuyentes que deben pagar esta multa, el monto a abonar y el tope para hacerlo sin acumular intereses. De acuerdo con lo explicado por las autoridades, una “cantidad excesiva” es la categoría que aplica a cualquier reclamación de crédito o reembolso que supera la cantidad permitida para ese año fiscal. Cuando esto sucede y no existe una causa razonable, el organismo aplica una multa equivalente al 20% del impuesto excesivo reclamado. El IRS modificó el alcance de esta penalización (IRC 6676) a través de la ley One Big Beautiful Bill Act. Desde el 4 de julio de 2025, la multa también se aplicará a reclamaciones erróneas de reembolsos o créditos vinculados a impuestos laborales. IRS especifica que esta y cualquier otra multa relacionada con impuestos puede eliminarse o reducirse cuando el contribuyente logra demostrar que actuó de buena fe y que existe una causa razonable para incumplir la normativa fiscal. “Llámanos al número gratuito que está en la esquina superior derecha de tu aviso o carta, o escríbenos una carta explicando por qué deberíamos reconsiderar la sanción. Firma y envía tu carta junto con cualquier documento de apoyo a la dirección que indique tu aviso”, señala la agencia.