La cotizacióndel Peso dominicano este martes 5 de mayo en Estados Unidos es de 59.39 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.24% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió (+1.00%), mientras que en el último año cayó (-1.10%), señalando mejora reciente pese a un balance anual negativo. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 3.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.09%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto sugiere que la moneda se ha fortalecido, lo cual beneficia a quienes realizan transacciones en pesos. En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja en la cotización. Por ahora, esta mejora en el valor del peso refleja una estabilidad creciente en la economía local. Analizando esta tendencia, podemos concluir que el incremento en la cotización del Peso dominicano podría estar vinculado a factores económicos favorables, como un aumento en las remesas o en la inversión extranjera. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente para todos sus clientes y quienes no hagan este trámite antes de que termine mayo podrían perder su tarjeta para finalizar, compara comisiones y tipos de cambio, prioriza bancos o cajeros sobre kioscos de aeropuertos, usa tarjetas sin cargos por divisa, avisa a tu banco y lleva identificación.