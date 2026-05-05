En mayo, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de los diferentes distritos de Estados Unidos observarán en su calendario escolar un lunes feriado en la última semana del mes. Con motivo del Día de Conmemoración de los Caídos, conocido en inglés como Memorial Day, distritos de todo el país cierran sus escuelas este día y se suspenderán las clases. Estados Unidos destina este día a brindar honor a quienes perdieron su vida en combate durante su servicio en las Fuerzas Armadas. De acuerdo con lo explicado por USA.gov, inicialmente en esta fecha sólo se conmemoraba a quienes fallecieron durante la Guerra Civil. No obstante, después de la Primera Guerra Mundial, la fecha se destinó a conmemorar a todo el personal militar fallecido en combate. La tradición indica entonces que el presidente o vicepresidente ofrezca un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia. Además, la bandera de Estados Unidos se coloca a media asta desde el amanecer hasta el mediodía. Si bien en general la mayoría de las instituciones educativas observan este asueto en su ciclo lectivo, lo aconsejable es consultar el calendario de cada distrito en caso de que exista alguna excepción. Además de las escuelas, durante estos días también cerrarán De acuerdo con la agenda nacional, los feriados restantes son