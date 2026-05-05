En la sesión de apertura de este martes, 5 de mayo de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.14% en relación con el día anterior. La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance: en la última semana el cambio fue de 2.18% y en el último año la variación fue de 1.68%, lo que indica un desempeño positivo pero moderado. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.88%, superando la volatilidad anual del 19.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco en el día 1 muestra una tendencia positiva, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía local y puede estar influenciada por factores como el crecimiento en las exportaciones o la inversión extranjera directa. En contraste, si los datos de días anteriores hubieran reflejado una tendencia negativa, esto habría indicado preocupaciones sobre la estabilidad económica de Guatemala. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un camino favorable que podría continuar si se mantienen las condiciones económicas actuales. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente para todos sus clientes y quienes no hagan este trámite antes de que termine mayo podrían perder su tarjeta