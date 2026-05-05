En la apertura de mercados de este martes, 5 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.28%. En la última semana, la cotización del Euro subió 21.09% y en el último año 32.85%, señalando una tendencia alcista. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.68%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que es menor que la volatilidad anual de 6.90%. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en comparación con los días anteriores, hemos registrado un incremento en su valor por segundo día consecutivo. Este impulso puede ser un indicativo de un fortalecimiento en la confianza del mercado y factores económicos favorables. La tendencia ascendente del Euro sugiere una recuperación con antecedentes que podrían consolidarse si se mantienen las condiciones actuales. Esto podría atraer a inversores y generar un efecto dominó en el mercado de divisas. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente para todos sus clientes y quienes no hagan este trámite antes de que termine mayo podrían perder su tarjeta