En la sesión de apertura de este martes, 5 de mayo de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.05% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina retrocedió -0,47% y en el último año acumuló una caída de -0,39%, lo que sugiere una tendencia bajista moderada. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 7.59%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 6.43% que sugiere un comportamiento más estable a lo largo del último año. La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva al registrar un -1 igual a 2, lo que indica que su valor ha aumentado en relación con los días anteriores. Esta subida refleja una confianza renovada en la economía británica, impulsando su valor frente a otras monedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas fluctuaciones pueden verse influenciadas por factores externos como cambios en las políticas económicas y eventos globales. La tendencia actual sugiere un momento favorable, pero es crucial monitorear su continuidad en el futuro cercano. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente para todos sus clientes y quienes no hagan este trámite antes de que termine mayo podrían perder su tarjeta para finalizar, compara comisiones y tipos de cambio, prioriza bancos o cajeros sobre kioscos de aeropuertos, usa tarjetas sin cargos por divisa, avisa a tu banco y lleva identificación.