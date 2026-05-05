La cotizacióndel Peso mexicano este martes 5 de mayo en Estados Unidos es de 17.48 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.18% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del peso mexicano registró un leve aumento de 0.53%, pero en el último año presenta una variación de -8.95%, lo que sugiere un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación La volatilidad del Peso mexicano en la última semana, con un 6.24%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.20%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas. Este crecimiento en la cotización puede ser resultado de una mayor confianza en la economía local o de factores externos favorables. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. BIVA y Vanguard quieren activar portafolios de inversionistas minoristas con nueva certificación Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El Banco del Bienestar lanzó un aviso urgente para todos sus clientes y quienes no hagan este trámite antes de que termine mayo podrían perder su tarjeta