El Servicio de Impuestos Internos encendió las alertas entre millones de contribuyentes: declarar incorrectamente el estado civil en la presentación de impuestos puede derivar en sanciones, demoras en reembolsos e incluso la obligación de volver a presentar toda la declaración. Se trata de uno de los errores más comunes durante la temporada fiscal en Estados Unidos, pero también uno de los que más consecuencias puede generar si no se corrige a tiempo. Al momento de presentar impuestos, elegir correctamente el estado civil es clave. Opciones como “soltero”, “casado que declara en conjunto”, “casado que declara por separado” o “cabeza de familia” determinan cuánto se paga, qué deducciones aplican y el monto del reembolso. Según el Servicio de Impuestos Internos, si un contribuyente declara un estado civil incorrecto, la presentación puede considerarse errónea. En esos casos, el organismo tiene la facultad de: Por ejemplo, declarar como “cabeza de familia” sin cumplir los requisitos o informar un matrimonio inexistente puede generar inconsistencias que activan controles. Cuando se detecta un error en el estado civil, el propio Servicio de Impuestos Internos recomienda actuar rápido mediante el formulario 1040-X, que permite corregir declaraciones ya enviadas. Entre las claves para evitar problemas: En algunos casos, si el error impacta de forma significativa en los impuestos, el organismo puede exigir directamente que se rehaga la declaración completa. Ignorar un error en el estado civil puede salir caro. El Servicio de Impuestos Internos advierte que las inconsistencias pueden derivar en: Además, si se detecta que el error fue intencional para pagar menos impuestos, las sanciones pueden escalar.