La temporada de impuestos 2026 comenzó con un cambio clave: el Internal Revenue Service (IRS) eliminó su mejor beneficio gratuito de presentación directa en línea y ningún contribuyente podrá aprovecharlo este año. El programa Direct File, que permitía declarar sin intermediarios y sin costo, fue suspendido tras el cambio de administración federal. Aunque la herramienta fue bien recibida por más de 300.000 personas en su fase piloto, el Tesoro decidió cancelarla y redirigir recursos hacia otras prioridades. Ante este escenario, los contribuyentes deben conocer cómo reemplazarlo con opciones gratuitas disponibles antes de la fecha límite federal del 15 de abril. Tras la suspensión de Direct File, el IRS recomienda utilizar su programa histórico Free File, disponible para quienes tengan ingresos brutos ajustados (AGI) de hasta u$s 89.000 en 2025. Se accede exclusivamente desde IRS.gov/FreeFile o mediante la app oficial IRS2Go, lo que garantiza que se trata de la versión sin costo. El programa Free File permite presentar declaraciones federales -y en algunos casos estatales- sin costo, aunque históricamente solo el 3% de los elegibles lo utiliza, según la Government Accountability Office. Además del reemplazo directo del beneficio eliminado por el IRS, existen programas avalados por la agencia que ofrecen ayuda personalizada. El programa Tax Counseling for the Elderly (TCE) está orientado a personas mayores, mientras que Volunteer Income Tax Assistance (VITA) atiende a quienes ganan hasta u$s 69.000, personas con discapacidad o con dominio limitado del inglés. Estas alternativas permiten reemplazar el beneficio eliminado esta temporada de impuestos 2026 y evitar pagar por la presentación, siempre que se cumplan los requisitos específicos de cada programa.