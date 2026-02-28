El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que tiene un nuevo sitio web para denunciar fraude tributario y que varios trámites cambiaron para siempre. La actualización centraliza en un solo lugar los reportes por evasión, estafas y otras actividades ilegales vinculadas a impuestos, con un sistema más ágil y confidencial para los contribuyentes en Estados Unidos. Según informó el organismo, la herramienta busca facilitar los envíos, reducir demoras históricas y mejorar el uso interno de las denuncias recibidas. El botón “Report Fraud” ya aparece en la página principal de IRS.gov y dirige a un espacio unificado donde ahora se concentran opciones que antes estaban dispersas. El nuevo sitio web del IRS reemplaza múltiples formularios y accesos separados por una plataforma centralizada para reportar sospechas de fraude fiscal, evasión o estafas relacionadas con impuestos. El acceso directo también está disponible en IRS.gov/SubmitATip y permite enviar información de forma confidencial. El IRS recomienda presentar la denuncia lo antes posible cuando se sospeche de una actividad ilegal vinculada a impuestos. Con el nuevo sistema, el proceso es más directo y reduce errores derivados de formularios duplicados o instrucciones poco claras, un problema frecuente en el esquema anterior. A largo plazo, la agencia anticipó más cambios: menos formularios, mayor automatización y uso de software moderno de gestión de casos. El objetivo es que las denuncias sean procesadas con mayor eficiencia y que los contribuyentes en Estados Unidos cuenten con una vía más clara y rápida para proteger la integridad del sistema tributario.