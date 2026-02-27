El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) aplica controles específicos sobre cuentas y movimientos financieros que superan ciertos umbrales. Según la normativa vigente, las autoridades fiscales reciben reportes cuando un contribuyente registra más de un determinado monto en ingresos brutos y en operaciones en un mismo año calendario a través de determinadas plataformas de pago. El umbral de USD 20.000 en ingresos brutos anuales y más de 200 transacciones proviene del régimen de información que históricamente aplicó a terceros procesadores de pago (como plataformas digitales). Cuando se superan ambos límites en el mismo año calendario, la entidad debe reportar la actividad al IRS mediante formularios informativos. Es importante aclarar que el simple hecho de superar el monto no significa que exista una infracción, sino que la información pasa a estar formalmente reportada. El IRS puede analizar información proveniente de: No necesariamente. El IRS recibe millones de reportes informativos cada año. Una investigación detallada suele iniciarse cuando: