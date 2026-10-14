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Todos los años, miles de contribuyentes estadounidenses presentan su declaración anual de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y reclaman beneficios fiscales, como créditos y deducciones.

Para acceder a estas formas de alivio tributario, es necesario cumplir con una serie de requisitos que varían según cada beneficio.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) puede ser reclamado tanto por contribuyentes con hijos que reúnen los requisitos como por aquellos que no los tienen. Sin embargo, el monto del crédito varía y puede aumentar en función de la cantidad de hijos que califican incluidos en la declaración.

¿Quiénes podrían recibir hasta US$4.427 del IRS en 2027?

IRS establece que los contribuyentes con ingresos bajos o moderados que declaren un hijo calificado podrían recibir hasta US$4.427 como reembolso del Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo tras presentar la declaración en la próxima temporada fiscal.

El monto máximo que puede recibir un contribuyente puede variar según la cantidad de hijos que cumplan los requisitos establecidos por la agencia:

Sin hijos: US$664.

Un hijo: US$4.427.

Dos hijos: US$7.316.

Tres o más hijos US$8.231.

Para obtener el EITC correspondiente a un hijo, el ingreso bruto ajustado del contribuyente debe ser inferior a US$51.593, o a US$58.863 si está casado y presenta una declaración conjunta.

IRS establece que los contribuyentes con ingresos bajos o moderados que declaren un hijo calificado podrían recibir hasta US$4.427 como reembolso del Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo tras presentar la declaración en la próxima temporada fiscal. Dmitrii Kravchenko

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder reclamar este crédito en la Declaración de Impuestos?

De acuerdo al IRS, los contribuyentes que quieran reclamar el EITC deben cumplir una serie de requisitos relacionados con sus ingresos, situación migratoria, identificación y composición familiar:

Tener ingresos de trabajo, ya sea como empleado, trabajador independiente o determinados ingresos por discapacidad.

Estar por debajo de los límites de ingresos de trabajo como del ingreso bruto ajustado.

Contar con un número de Seguro Social (SSN) válido.

No presentar el Formulario 2555 usado para declarar ingresos obtenidos en el extranjero.

Quienes están casados y presentan declaraciones separadas solo pueden acceder al beneficio en circunstancias específicas.

Por otro lado, el hijo declarado debe cumplir con las condiciones de parentesco, edad, residencia y declaración conjunta.

Errores comunes a tener en cuenta que pueden retrasar su reembolso

Errores como presentar una declaración de impuestos con información incorrecta puede retrasar la entrega del reembolso, provocar una auditoría o incluso ocasionar que se rechace una parte o la totalidad del crédito solicitado.

Los errores más frecuentes son:

Reclamar un hijo que no cumple con los requisitos.

Reclamar un hijo que ya fue incluido en otra declaración.

Ingresar de forma incorrecta el SSN.

Informar ingresos o gastos incorrectos.

Por esto, se recomienda revisar detalladamente la información que se declara antes de presentarla ante IRS y conservar los documentos y comprobantes que permitan acreditar tanto ingresos como elegibilidad de los hijos declarados.