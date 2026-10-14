Un hijo calificado debe cumplir con determinados requisitos para que IRS le otorgue el EICT o el CTC al presentar la Declaración de Impuestos.

Tanto el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) como el Crédito Tributario por Hijo (CTC) exige al contribuyente que el dependiente declarado cumpla con determinados requisitos para que se considere un hijo calificado.

No obstante, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (IRS) esta definición puede variar dependiendo del Crédito Tributario que se desee reclamar, por lo que conviene conocer los requerimientos específicos de cada uno.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un hijo calificado para el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

De acuerdo al IRS, se considera un hijo calificado para reclamar el EITC cuando tiene un número de seguro social válido y reúne estos cuatro requisitos:

Edad

Tener menos de 19 años al finalizar el año fiscal y ser menor que el contribuyente que lo declara como dependiente, o que su cónyuge, si presenta una declaración conjunta.

Sin límites de edad cuando se trata de una persona total y permanentemente incapacitado.

Tener menos de 24 años al finalizar el año fiscal y ser estudiante a tiempo completo por al menos cinco meses del año, y ser menor que el declarante.

Se entiende por estudiante a tiempo completo a quien está inscripto por la cantidad de horas o cursos que su institución académica (Escuela primaria, secundaria o preparatoria, colegio universitario o universidad, o escuela técnica, ocupacional o mecánica) considere que sea de asistencia a tiempo completo.

Parentesco

Para considerarse un hijo calificado, la relación con el menor debe ser alguna de las siguientes:

Hijo/a, hijastro/a, hijo/a adoptivo/a, hijo/a de crianza.

Se entiende por hijo adoptivo a quien fue puesto legalmente bajo su tutela para ser legalmente adoptado. Se entiende por hijo de crianza a quien ha sido puesto bajo su custodia por una agencia gubernamental o estatal, organización autorizada por un estado u orden judicial.

Hermano/a, medio hermano/a, hermanastro/a.

Nieto/a, sobrino/a.

Residencia

Para que IRS acepte la condición de hijo calificado, el dependiente declarado debe haber vivido en la misma vivienda que el declarante dentro de Estados Unidos durante más de la mitad del año fiscal.

Declaración conjunta

Si el hijo puede presentar una declaración conjunta con otra persona para reclamar cualquier crédito, el padre, madre o tutor a cargo no puede reclamarlo como dependiente.

Tanto el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) como el Crédito Tributario por Hijo (CTC) exige al contribuyente que el dependiente declarado cumpla con determinados requisitos para que se considere un hijo calificado. Pamela Au

¿Qué sucede con el Crédito Tributario por Hijo?

Además de contar con un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos, el dependiente debe cumplir con los siguientes requisitos para ser considerado calificado para el CTC:

Ser menor de 17 años al final de año fiscal.

Ser hijo/a, hijastro/a, hijo/a adoptivo, hermano/a, hermanastro/a, medio hermano/a, nieto/a o sobrino/a.

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

Ser declarado como dependiente en su declaración de impuestos.

No presentar una declaración conjunta para el año fiscal.

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o residente legal.

¿Puede ser declarado por ambos padres?

No. Solamente una persona puede reclamar a un hijo calificado en su declaración de impuestos, por más de que este cumpla con los requisitos de más de un crédito tributario.

En el caso de padres separados se usan las “reglas de empate”: