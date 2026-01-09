El Gobierno aumenta el salario de los empleados públicos en 2026: de cuánto será y a quiénes alcanza. (Fuente: Archivo)

El Gobierno de California anunció un aumento del salario de los empleados públicos de 16,90 dólares por hora a partir del 1 de enero de 2026.

La medida, comunicada por el Departamento de Finanzas de California (California Department of Finance), corresponde a un incremento que alcanzará a todos los empleados públicos, conforme a la comunicación oficial del Departamento de Finanzas del estado.

Se trata de un ajuste salarial acorde a la actualización anual vinculada al índice nacional de precios al consumidor, que ubica a California entre los estados con el salario mínimo más alto del país.

Salario mínimo de los empleados públicos en 2026: de cuánto será el monto

El Departamento de Finanzas de California estableció un incremento del 2,49% respecto al mínimo vigente en 2025. Por este motivo, el salario mínimo aumentará 16,90 dólares por hora para todos los trabajadores, a partir del 1 de enero de 2026.

Aumenta el salario mínimo de todos estos trabajadores en 2026: cuánto voy a cobrar desde ahora. (Fuente: Archivo)

El salario mínimo estatal en California se encuentra entre los más elevados de los Estados Unidos. Según informó Reuters, desde 2017, el incremento anual se aplica de forma automática de acuerdo a la inflación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Quiénes recibirán el aumento

Sin embargo, algunos empleados se verán sujetos a excepciones, de acuerdo al artículo 1182.14 del Código Laboral estatal. Estos son: