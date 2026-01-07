Es oficial | El Gobierno aclara qué deben hacer los familiares cuando fallece una persona con deudas con el IRS. (Fuente: Archivo)

Cuando una persona fallece y deja deudas tributarias con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), esas obligaciones no se eliminan automáticamente . Como explican los expertos de Precision Tax, la muerte no borra el pasivo fiscal, lo que cambia es la forma en que se cobra y quién administra el proceso. El punto central es que la deuda se enfrenta con el patrimonio del fallecido, no con el bolsillo personal de los familiares.

El IRS analiza primero los bienes, cuentas y propiedades que integran el patrimonio de la persona fallecida. A partir de allí, evalúa si existen activos suficientes para cubrir lo adeudado. Cuando no hay patrimonio ni bienes para cobrar, la deuda puede terminar declarada incobrable. Sin embargo, existen pasos formales que los familiares y el albacea deben cumplir.

Qué pasa con la deuda del IRS cuando el contribuyente fallece

La deuda tributaria no desaparece por el fallecimiento del titular. El IRS sigue un proceso específico para intentar cobrarla del patrimonio de la persona fallecida. Ese patrimonio puede incluir dinero en cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, inversiones u otros bienes con valor económico.

Si los activos son suficientes, se utilizan para cancelar los impuestos pendientes antes de distribuir herencias. Si no existen bienes, o son insuficientes, el IRS puede cerrar el caso y considerar la deuda incobrable, ya que no hay de dónde cobrar legalmente.

Rol del albacea y pasos formales a seguir

El albacea designado en el testamento, o el administrador nombrado por un tribunal, es quien queda a cargo del proceso. Entre sus responsabilidades están:

reunir la documentación financiera del fallecido

identificar deudas e impuestos pendientes

pagar lo adeudado con los activos del patrimonio

distribuir lo que quede entre los herederos conforme a la ley

Cuando el patrimonio no alcanza para todo, los impuestos tienen prioridad frente a otras deudas en muchos casos.

Presentación de la declaración final de impuestos

El albacea debe presentar la Declaración Final de Impuestos del fallecido. Esta declaración incluye el período desde el inicio del año fiscal hasta la fecha de muerte. Con base en ella, el IRS determina si existen impuestos adicionales a pagar, y esos montos también se cubren con el patrimonio.

¿Qué pasa con los herederos y beneficiarios? ¿Los familiares heredan la deuda del IRS?

En términos generales, los familiares no heredan la deuda tributaria del fallecido. El IRS no exige a hijos, cónyuges u otros herederos que paguen con su dinero personal las obligaciones del contribuyente fallecido.

La regla principal es clara: la deuda se paga con el patrimonio del fallecido, no con los bienes personales de los herederos.

Cuándo un beneficiario puede ser responsable

Existen situaciones especiales en las que un beneficiario puede asumir responsabilidades:

si presentó una declaración conjunta con el fallecido

si fue co-firmante de una deuda

si recibió bienes antes de que se pagaran los impuestos

si tuvo posesión efectiva del patrimonio sin que existiera albacea formal

En estos casos, el IRS puede reclamar hasta el valor de los bienes recibidos, pero no más allá de eso.