Confirmado: el IRS investiga a todas las personas que hayan retirado este monto de su cuenta bancaria. (Fuente: Archivo)

El gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo un proceso de endurecimiento de los controles sobre los movimientos de dinero en efectivo. En este contexto, las autoridades han puesto el foco en los retiros bancarios de alto valor. La medida, impulsada por el IRS, busca detectar posibles casos de evasión, lavado de dinero y omisiones en las declaraciones de impuestos, en un contexto de mayor fiscalización sobre las finanzas personales.

Según confirmaron fuentes oficiales, el organismo tributario analizará de forma sistemática las operaciones que superen un umbral específico, aun cuando se trate de ahorros personales. El objetivo no es penalizar automáticamente a los contribuyentes, sino verificar que el origen de los fondos sea lícito y esté correctamente informado ante el fisco.

Cuál es el monto pone en alerta al IRS

El punto de partida de las investigaciones son los retiros de 10.000 dólares o más en efectivo desde una cuenta bancaria. Este umbral no es nuevo sino que forma parte de las normas federales de control financiero que obligan a los bancos a reportar este tipo de operaciones mediante los llamados Currency Transaction Reports (CTR).

Cuando un cliente realiza un retiro igual o superior a ese monto, ya sea en una sola operación o en varias transacciones relacionadas, la entidad financiera debe informar automáticamente al Gobierno. A partir de allí, el IRS puede cruzar esos datos con las declaraciones impositivas para detectar inconsistencias entre ingresos declarados y movimientos de dinero.

Por qué el IRS investiga estos retiros

El foco del IRS está puesto en evitar maniobras como el structuring, que consiste en fraccionar grandes sumas en retiros menores para esquivar los reportes obligatorios. Este tipo de prácticas puede derivar en auditorías, multas e incluso sanciones penales si se comprueba una intención deliberada de ocultar fondos.

Desde el organismo aclaran que retirar dinero en efectivo no es ilegal en sí mismo. Sin embargo, recomiendan mantener documentación que respalde el origen de los fondos, como recibos de salario, ventas de activos o ahorros declarados, y asegurarse de que toda la información coincida con lo informado en la declaración de impuestos anual.