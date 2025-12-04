Confirmado | Depositarán 1500 dólares en todas las cuentas bancarias de las personas que cumplan este requisito. Fuente: Archivo.

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó una nueva ayuda económica dirigida a los hogares. Gracias a este programa, los residentes de ciertos estados podrán cobrar hasta 1500 dólares de forma directa.

Sin embargo, la ayuda no será automática para todos, sino que dependerá del cumplimiento de una serie de requisitos. En este sentido, solo quienes califiquen podrán acceder al depósito completo, mientras que el resto recibirá montos más bajos.

¿Quiénes pueden acceder al pago de 1500 dólares en Estados Unidos?

El beneficio corresponde al Property Tax/Rent Rebate Program, vigente en Pennsylvania. Este plan está financiado por la Lotería del estado y los ingresos del juego, y entrega reembolsos en efectivo a propietarios e inquilinos que cumplan ciertos criterios.

Los montos se calculan según ingresos y pueden alcanzar los 1.000 dólares en su versión estándar. Sin embargo, algunas personas acceden a un suplemento adicional que aumenta el total. En esos casos, la ayuda máxima llega a 1.500 dólares.

Para lograr ese monto, el beneficiario debe:

Tener ingresos anuales de hasta 8.270 dólares .

. Cumplir con la edad mínima (65 años en adelante, viudos de 50 o personas con discapacidad desde los 18).

(65 años en adelante, viudos de 50 o personas con discapacidad desde los 18). Residir en zonas incluidas en el programa (como Filadelfia, Pittsburgh o Scranton) o destinar más del 15% de sus ingresos al pago de impuestos a la propiedad.

¿Cómo solicitar los pagos en 2025?

La solicitud para este programa puede hacerse en línea, por correo o de manera presencial en cientos de centros habilitados en el estado. El plazo para presentar la documentación vence el 31 de diciembre de 2025, y las solicitudes enviadas por correo con esa fecha límite también serán procesadas.

Los pagos comienzan a emitirse a partir del 1 de julio de cada año y se depositan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario o mediante cheque. Además, existe asistencia gratuita para completar el formulario PA-1000, tanto en línea como con guías presenciales y recursos en español.

Pasos clave para aplicar