El Internal Revenue Service (IRS) dio a conocer quiénes son las personas en condiciones para recibir sus reembolsos de impuestos en los próximos días. La temporada abrió el 26 de enero y desde entonces, muchos de los contribuyentes de Estados Unidos ya presentaron su declaración de impuestos. A su vez, el organismo fiscal confirmó que priorizará el reembolso de las personas que hayan elegido el depósito directo, ya que tiene la intención eliminar de forma gradual los pagos con cheques de papel, por lo que ingresar mal tus datos bancarios puede hacer que retengan tu reembolso. Los contribuyentes que hayan presentado su declaración de impuestos en las últimas semanas de febrero ya podrían estar recibiendo sus reembolsos, ya que el IRS suele procesar la mayoría de los reembolsos dentro de los 21 días posteriores de que la declaración de impuestos fue aceptada. No obstante, esta regla aplica si y solamente si presentaste tu declaración de forma electrónica, elegiste el medio de pago “deposito directo” y no hay errores, revisiones o indicadores de fraude fiscal. El IRS puede retener tu reembolso por las siguientes razones: Las fechas más relevantes de la temporada de impuestos son: