En la apertura de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.59 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 1%. En la última semana, el peso dominicano subió 59.08%, pero en el último año descendió 69.99%, reflejando una evolución reciente positiva pese a un retroceso acumulado significativo. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 11.11%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto significa que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores, generando un entorno favorable para su intercambio. En contraste, el dato de 2 también refleja esta misma tendencia positiva, indicando que el incremento en la cotización se ha mantenido de manera consistente. Esto podría ser un indicativo de una estabilización económica que favorece al Peso dominicano en el mercado. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El renacer de Banamex: Regresa en solitario a los mercados tras 25 años con emisión de 1,300 MDD