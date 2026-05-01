La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 1 de mayo en Estados Unidos es de 7.64 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.2% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, el quetzal guatemalteco registró un cambio de -3.27%, mientras que en el último año acumuló una variación de 163.99%, lo que sugiere un impulso de largo plazo pese al ajuste reciente. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 20.94%, es superior a la volatilidad anual del 19.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que en comparación con hace dos días, el valor ha aumentado. Esto sugiere una recuperación en la fortaleza de la moneda, favoreciendo a los consumidores y empresas en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de diversos factores económicos y políticos. El monitoreo continuo de la cotización será esencial para entender si esta recuperación se mantiene en el tiempo. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El renacer de Banamex: Regresa en solitario a los mercados tras 25 años con emisión de 1,300 MDD