En la apertura de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,654.2 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.56%. En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 2.86%, mientras que en el último año cayó -9.21%, señalando un repunte reciente tras una tendencia anual negativa. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 11.82%, la cual es menor que la volatilidad anual del 14.06%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor con respecto a las divisas principales. Esta tendencia se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una estabilidad en el crecimiento. Este aumento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía colombiana, lo que podría atraer inversiones y fomentar un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El renacer de Banamex: Regresa en solitario a los mercados tras 25 años con emisión de 1,300 MDD