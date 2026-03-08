Las autoridades han comunicado el depósito de 1,700 dólares para aquellos ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporciona asistencia económica a través de reembolsos fiscales para los ciudadanos que son elegibles. Una de las asistencias más solicitadas es el Crédito Tributario por Hijos (CTC), al que se puede acceder mediante la presentación del formulario 1040, que corresponde a la declaración de impuestos. De acuerdo con la información que se detalla en el sitio oficial de la entidad fiscal, para el 2024 el crédito era de hasta 2,000 dólares por hijo, pero el monto reembolsable alcanzaba hasta 1,700 dólares. El Crédito Tributario por Hijos fue puesto en vigencia por las autoridades del IRS con el fin de reducir la carga fiscal de las familias que tienen hijos menores a 17 años. Para acceder al reembolso, primero, se debe presentar la declaración de impuestos en la temporada fiscal correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no realizaron una actualización o ajuste de los montos respecto a la temporada de impuestos 2026 que comenzará en las próximas semanas. Para que una familia pueda beneficiarse de dicho reembolso fiscal, es imperativo que se cumplan las siguientes condiciones: • 4 hijos calificables menores de 17 años hasta 8.000 dólares en total. • 3 hijos calificables menores de 17 años hasta 6.000 dólares en total. • 2 hijos calificables menores de 17 años hasta 4.000 dólares en total. • 1 hijo calificable menor de 17 años hasta 2.000 dólares en total.