El sistema tributario de Estados Unidos incluye mecanismos de control para detectar ingresos no declarados o inconsistencias fiscales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede revisar información financiera cuando ciertos movimientos superan determinados umbrales y no coinciden con la declaración de impuestos presentada por el contribuyente. Los bancos y procesadores de pago deben reportar actividad financiera cuando un usuario supera: El trámite más importante para evitar problemas con el IRS es presentar la declaración de impuestos de forma correcta y completa.