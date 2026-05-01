El sistema fiscal de Estados Unidos tiene instancias claras antes de avanzar con medidas severas, pero cuando se llega al último aviso, el margen de maniobra se reduce al mínimo. Ignorar ese paso puede traducirse en acciones directas sobre el dinero del contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emite el Aviso Final de Intención de Embargo, una notificación clave que informa la deuda pendiente y habilita el inicio del cobro forzoso si no se responde a tiempo. Este documento incluye: Desde que se recibe el aviso, el contribuyente cuenta con 30 días para: Si el contribuyente no actúa: