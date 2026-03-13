El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que algunos contribuyentes podrían verse obligados a corregir o volver a presentar su declaración de impuestos si cometieron errores en los cálculos durante el trámite. Estos errores pueden afectar directamente el procesamiento de la declaración y provocar retrasos o cambios en el monto del reembolso. El IRS explicó que los contribuyentes que cometieron errores en los cálculos al completar su declaración podrían necesitar presentar una declaración enmendada. Esto puede ocurrir cuando existen problemas como: Los errores matemáticos pueden generar varios problemas en el procesamiento de la declaración. Entre las consecuencias más comunes se encuentran: En algunos casos, el IRS puede corregir errores menores automáticamente, pero cuando la información es incorrecta, el contribuyente debe presentar una nueva declaración corregida.