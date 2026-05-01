Las autoridades federales de los Estados Unidos avanzan con la restricción de licencias de conducir comerciales para quienes no puedan acreditar estatus migratorio legal. La nueva normativa de la Administración Trump busca obligar a todos los estados a verificar el estatus migratorio antes de emitir o renovar estos permisos. La regulación apunta a las licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), otorgadas a residentes temporales no ciudadanos. Estos permisos estaban diseñados para expirar junto con el estatus migratorio de cada conductor. En febrero del 2026, la FMCSA y el Departamento de Transporte (TSA) emitieron una directiva que obliga a los estados a otorgar licencias comerciales solo a quienes tengan “un estatus migratorio verificable basado en empleo”. El plazo para cumplir venció el 16 de marzo. La medida forma parte de una política migratoria más amplia de Trump quien pidió aprobar la “Ley Dalilah” y busca deportar la mayor cantidad de indocumentados posible. Esa legislación busca prohibir a cualquier estado emitir licencias comerciales a personas en situación irregular. La situación varía según el estado. A nivel federal, la norma no exige cancelar permisos existentes, solo impedir nuevas emisiones. Pero cada estado puede aplicar criterios más estrictos, como ocurrió en Oregon e Indiana. El debate sobre la constitucionalidad de la medida continuará en los tribunales en las próximas semanas. El caso de California podría sentar precedente para otros estados con grandes poblaciones de conductores con estatus migratorio temporal.