América Latina se prepara para dar un salto histórico en infraestructura ferroviaria. Un proyecto de alta velocidad promete transformar la movilidad en la región con tiempos de viaje inéditos y tecnología de última generación. El plan se desarrolla en Brasil, donde se proyecta el primer tren bala de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) superará los 350 km/h y conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, una línea de aproximadamente 510 kilómetros, en 1 hora y 45 minutos. Esto le permitirá: El TAV incorporará estándares internacionales en transporte ferroviario: