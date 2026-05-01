En la sesión de apertura de este viernes, 1 de mayo de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.73 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.04% en relación con el día anterior. La cotización de la Libra esterlina mostró una evolución negativa: en la última semana cayó un 71.61% y en el último año descendió un 14.95%. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, con un 6.50%, es inferior a la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que la variación en relación con los dos días consecutivos previos es de 2. Este dato resalta un fortalecimiento de la moneda en el mercado. En los días pasados, la tendencia era más bien estable, pero el último impulso ha llevado a un incremento notable en su valor. Este giro positivo sugiere una recuperación de la confianza en la economía del Reino Unido. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El renacer de Banamex: Regresa en solitario a los mercados tras 25 años con emisión de 1,300 MDD