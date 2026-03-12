El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que avanza en un proceso de modernización y digitalización del sistema de pagos, que incluye la eliminación progresiva de cheques físicos para devoluciones de impuestos y otras transacciones federales. La medida forma parte de una política impulsada por el U.S. Department of the Treasury para convertir los pagos del gobierno en procesos totalmente electrónicos, con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir costos y acelerar los tiempos de procesamiento. Según informó oficialmente el IRS, los cheques de devolución de impuestos comenzaron a eliminarse a partir del 30 de septiembre de 2025, iniciando así la transición hacia métodos de pago digitales que continuarán expandiéndose durante 2026. La transición responde a la orden ejecutiva “Modernizing Payments To and From America’s Bank Account”, que exige que las agencias federales modernicen sus sistemas financieros y reduzcan la dependencia del papel en los pagos gubernamentales. En este marco, el IRS comenzó a reemplazar los cheques físicos utilizados para enviar reembolsos de impuestos por alternativas electrónicas. Entre los métodos que pasarán a ser prioritarios se encuentran: El organismo explica que estos sistemas permiten enviar el dinero más rápido y con mayor seguridad, reduciendo problemas frecuentes como extravíos, robos o demoras en el correo. De acuerdo con el IRS, los cheques en papel tienen más de 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados o alterados que los pagos electrónicos. A partir de esta modernización, la mayoría de los contribuyentes en Estados Unidos recibirán sus reembolsos de impuestos exclusivamente por medios digitales, especialmente mediante depósito directo. El IRS aclaró que el proceso para presentar la declaración de impuestos no cambia, pero sí el modo en que se envían y reciben los pagos. Además, el organismo está ampliando las herramientas digitales disponibles para pagar impuestos, como: Estos sistemas permiten realizar pagos directamente desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta sin necesidad de enviar cheques por correo.