En la sesión de apertura de este viernes, 1 de mayo de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.45 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.08% en relación con el día anterior. En el mercado del peso mexicano, la cotización subió 0.39% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 9.20%. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que es del 6.16%, es menor que la volatilidad anual del 8.71%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento respecto a las jornadas anteriores. Este aumento puede ser atribuido a factores como la estabilidad económica y un aumento en la confianza de los inversores. Analizando esta tendencia, se podría anticipar que si se mantiene este patrón de crecimiento, el peso podría fortalecerse aún más frente al dólar en el corto plazo. Enroques políticos en Economía | Vidal Llerenas se va al IMPI Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El renacer de Banamex: Regresa en solitario a los mercados tras 25 años con emisión de 1,300 MDD para finalizar, compara tarifas y tipos de cambio en bancos y cooperativas antes de convertir, evita quioscos en aeropuertos, usa cajeros automáticos de tu red, verifica comisiones ocultas y notifica a tu banco para evitar bloqueos.