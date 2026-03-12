El gobierno federal cuenta con varios créditos fiscales que buscan impulsar el cuidado del medioambiente. Entre ellos, el Internal Revenue Service (IRS) ofrece el Clean Vehicle Tax Credit, que tiene sus vertientes para vehículos nuevos y usados. En un contexto de calentamiento global y contaminación, el objetivo es incentivar la transición hacia modelos con menores emisiones de gases de efecto invernadero en el sector automotor. Adicionalmente, también se pretende impulsar la industria de tecnologías limpias y fortalecer esta producción en toda Norteamérica. Para poder acceder a estos beneficios del IRS, tanto el interesado como el vehículo tienen que cumplir con estas condiciones: El IRS otorga tres tipos de créditos diferentes: Para recibir el crédito fiscal por la compra de un vehículo limpio, el comprador debe asegurarse primero de que el automóvil cumpla con los requisitos del programa. La compra debe realizarse a través de un concesionario autorizado que reporte la operación al IRS y entregue al comprador un reporte de venta con los datos del vehículo y la transacción. Luego, el contribuyente debe reclamar el beneficio al presentar su declaración de impuestos federales utilizando el Formulario 8936 (Clean Vehicle Credits). Este crédito se aplica como una reducción del impuesto federal adeudado, por lo que el monto final que obtiene el contribuyente depende de su situación fiscal y de los impuestos que deba pagar.