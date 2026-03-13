La Small Business Administration (SBA) tiene programas de préstamos y bonos de garantía para ayudar a las pequeñas empresas a empezar, salir de una mala racha o expandir su alcance. Con el endurecimiento de las políticas para inmigrantes en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, ahora los extranjeros, incluidos los titulares de la Green Card (tarjeta de residencia permanente), pierden este beneficio debido a un nuevo requisito del organismo. Los programas Microloan y Surety Bond son los que entraron en las restricciones de la SBA. El primer programa ofrece pequeños préstamos con financiamiento a corto plazo y el segundo brinda contratos para empresas que necesiten respaldar su cumplimiento frente a clientes o proyectos (bonos de garantía). Se trataba de programas que resultaban de mucha ayuda para muchas empresas, y ahora varias pierden esta posibilidad. Con la nueva medida, cualquier compañía que tenga participación de inmigrantes, ya sea total o parcial, queda excluida de la posibilidad de recibir apoyo financiero. Estos programas apuntan a quienes puedan incluirse en alguno de los siguientes grupos: A su vez, quedan fuera del beneficio: Organizaciones de Estados Unidos como Voto Latino afirman que cerca del 70% de los empresarios latinos dependen enteramente de sus ahorros para poder emprender, ya que la opción de financiamiento en el sistema bancario tradicional no les resulta accesible. Por otro lado, plantean que aproximadamente 800.000 millones de dólares anuales provienen de empresas latinas, y que estas mismas dan empleo a casi 3 millones de personas. Adicionalmente, la misma organización menciona que cerca de la mitad de las empresas de la lista Fortune 500 de 2025 pertenecen a inmigrantes o a hijos de inmigrantes.