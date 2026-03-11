Un reembolso es el dinero que el gobierno devuelve a un contribuyente cuando, durante el año fiscal, pagó más impuestos de los que realmente debía. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) calcula el monto del reembolso una vez que procesa la declaración de impuestos presentada por el contribuyente. Si corresponde, el dinero se envía mediante depósito directo a una cuenta bancaria o por cheque enviado por correo. El IRS advirtió que los contribuyentes pueden enfrentar retrasos o suspensión temporal de sus reembolsos de impuestos si cometen errores al completar el trámite de depósito directo en su declaración fiscal. Para evitar problemas con el depósito directo, el IRS recomienda: