El acceso a una vivienda o al contrato de renta es un problema cada vez más frecuentes para muchos ciudadanos en Estados Unidos. La legislación vigente en esas jurisdicciones limita la capacidad de los gobiernos locales para intervenir en el mercado inmobiliario. Uno de los casos más claros es Arizona, donde la ley estatal prohíbe el control de precios de los alquileres y permite que el valor de la renta sea definido directamente por el mercado y los acuerdos entre propietarios e inquilinos. La regulación forma parte del Arizona Residential Landlord and Tenant Act, el marco legal que regula las relaciones entre arrendadores y arrendatarios en el estado. Dentro de esa normativa se establece que el control de precios del alquiler es una facultad reservada al gobierno estatal. El estatuto A.R.S. § 33-1329 determina que las ciudades y municipios no tienen autoridad para imponer límites al precio de las viviendas en alquiler. Como consecuencia, los gobiernos locales no pueden aprobar programas de control de renta ni fijar topes a los aumentos. En la práctica, este sistema permite que los propietarios ajusten el valor del alquiler cuando termina un contrato o cuando se firma una renovación del arrendamiento. La legislación estatal no establece un límite máximo para esos incrementos. Esto significa que el precio final del alquiler queda determinado por factores como la demanda de viviendas, la ubicación del inmueble y las condiciones del mercado inmobiliario. En ciudades importantes como Phoenix, Tucson o Mesa, las autoridades locales no pueden aprobar regulaciones para limitar estos aumentos porque la ley estatal reserva esa competencia exclusivamente al estado. El modelo de Arizona es considerado uno de los más favorables para propietarios dentro de Estados Unidos y se mantiene vigente desde hace varias décadas. Bajo este esquema legal se aplican las siguientes reglas: