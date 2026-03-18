Las autoridades gubernamentales de California ponen en marcha un proyecto de ley que busca modifica la Ley de Alquileres en el estado y restringir las posibilidades de desalojos para los propietarios. La normativa busca proteger a los inquilinos de ser expulsados para que puedan continuar viviendo en la propiedad. La política responde a un nuevo proyecto de ley que se presentó en la Legislatura estatal de California y responde a la Ley SB 1155, que busca proteger a los inquilinos con trabajos específicos. El proyecto SB 1155 propone que los empleados federales y contratistas no puedan ser desalojados durante el cierre del gobierno ni en los 30 días posteriores a su finalización. Esta medida busca evitar que la interrupción de ingresos derive en la pérdida inmediata de la vivienda. La protección se activa únicamente cuando el inquilino acredita al propietario sobre su situación laboral vinculada al gobierno federal y cómo se ve afectado por el cierre administrativo. Para cumplir con este requisito, los inquilinos deberán presentar documentación específica que valide su condición. Entre las opciones se contemplan las siguientes Aunque la medida impide el desalojo, el proyecto no elimina la obligación de pagar el alquiler. El monto adeudado se acumula y deberá ser cancelado una vez que el trabajador reciba nuevamente su salario completo. El plazo fijado establece que el pago deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores al primer sueldo con retroactivos. Esto implica que el beneficio funciona como una prórroga y no como una condonación de la deuda. El texto también incorpora sanciones económicas para quienes incumplan la normativa. Se prevén multas civiles de hasta 2.000 dólares para cualquier persona que viole la ley de forma consciente. Además, se introduce una herramienta clave para los inquilinos. En caso de desalojo, podrán utilizar la infracción como defensa legal, lo que podría frenar o debilitar el proceso judicial iniciado por el propietario. El proyecto de ley aún no tiene fecha de entrada en vigencia, ya que se encuentra en etapa de debate dentro de la Legislatura estatal de California. Esto significa que todavía no fue aprobado ni convertido en ley. Para que la medida entre en vigor, primero deberá ser aprobada por ambas cámaras legislativas y luego promulgada por el gobernador del estado. Hasta que ese proceso no se complete, las disposiciones sobre desalojos y sanciones no tienen aplicación obligatoria.