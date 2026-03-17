El mercado inmobiliario en Estados Unidos vuelve a estar en el centro del debate, y uno de los casos más extremos se da en Arizona. Allí, una ley vigente permite a los propietarios aumentar el precio de los alquileres sin ningún límite, siempre que cumplan ciertos requisitos básicos. La normativa, respaldada por el propio marco legal estatal, posiciona a Arizona como uno de los estados más flexibles —y controvertidos— para el negocio inmobiliario. El punto clave está en el estatuto estatal A.R.S. § 33-1329, que establece que ninguna ciudad o municipio puede imponer controles sobre los precios de los alquileres. En términos legales, la norma indica que el control de rentas es una cuestión estatal y, por lo tanto, queda prohibido que los gobiernos locales regulen cuánto pueden cobrar los propietarios. Esto significa que ciudades importantes como Phoenix o Tucson no pueden fijar topes ni limitar los aumentos, incluso en contextos de crisis habitacional. Según la legislación vigente y el marco del Arizona Residential Landlord and Tenant Act, no existe un porcentaje máximo de aumento del alquiler. Incluso, en contratos de alquiler mensuales, el incremento puede aplicarse de forma reiterada, siempre que se respete el aviso previo correspondiente. Aunque la ley otorga amplia libertad a los propietarios, establece una condición fundamental: la notificación al inquilino. En contratos de plazo fijo, el alquiler no puede modificarse hasta que finalice el acuerdo, salvo que se haya pactado lo contrario. A pesar de la falta de límites, la ley sí impone algunas restricciones: Estas protecciones están alineadas con normas federales como la Ley de Vivienda Justa.