Estados Unidos permite la entrada legal al país sin necesidad de visa en casos específicos, pero no para cualquier extranjero: quienes cuenten con un documento clave podrán ingresar sin ese requisito tradicional. La medida no elimina los controles migratorios, pero cambia qué se exige al momento de cruzar la frontera. En particular, el sistema migratorio contempla excepciones para residentes permanentes legales, quienes pueden reingresar al país mostrando un documento oficial que reemplaza la visa en la práctica. Este cambio genera dudas entre viajeros frecuentes sobre qué se necesita realmente para volver a entrar a EE.UU. El documento que permite la entrada legal sin necesidad de visa es la Green Card (Formulario I-551), también conocida como tarjeta de residencia permanente. Este documento acredita que la persona tiene estatus legal para vivir en Estados Unidos. Al regresar al país, las autoridades pueden solicitar otros documentos complementarios, pero la clave es presentar la residencia vigente: No todos los extranjeros pueden acceder a este beneficio: solo aplica para quienes ya son residentes permanentes legales. Además, el ingreso no está garantizado automáticamente, ya que un oficial migratorio evaluará cada caso al llegar al país. Las autoridades consideran varios factores antes de autorizar la entrada: En casos de ausencia prolongada, puede ser necesario tramitar permisos adicionales como el reentry permit o incluso una visa especial para residentes que buscan regresar.