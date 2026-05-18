El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica en su página web oficial las repercusiones de recibir un levy notice y no establecer contacto inmediato con la agencia tributaria. Cuando el organismo recaudador federal emite un aviso relacionado con la posibilidad de embargo, esto indica que tiene la capacidad legal para incautar los bienes de un contribuyente, como pueden ser cuentas de ahorro, dinero en entidades bancarias, propiedades inmobiliarias o cualquier otro bien. En este contexto, ante la presencia de una deuda pendiente puede emitirse un aviso indicando la intención de incautar los ahorros para la jubilación del contribuyente. En tales situaciones, es crucial comunicarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del aviso, puesto que, de no hacerlo, los fondos serán confiscados para saldar la obligación pendiente. En caso de que el IRS determine que un embargo es la próxima acción debida, las consecuencias pueden ser severas. “Si no paga los impuestos (ni establece un plan para liquidar su deuda), el IRS puede embargar cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece a usted, o en la cual tiene interés”, afirma el organismo gubernamental. Es fundamental actuar con prontitud al recibir un aviso que notifique la posibilidad de embargar una cuenta de ahorro o cualquier otro bien. Se recomienda comunicarse con la agencia al número proporcionado en el aviso para empezar a trabajar en un plan conjunto que permita saldar el pendiente de manera alternativa. De lo contrario, si el IRS decide implementar la medida, podría confiscar los fondos de la cuenta de ahorro para la jubilación que le correspondan al contribuyente, como los planes de participación en las ganancias, los planes de acciones ERISA, los planes de ahorro tipo IRA, los planes para trabajadores cuentapropistas o el plan de ahorros Thrift Savings Plan. La penalización podría quedar sin efecto cuando se cumpla alguna de las siguientes situaciones: